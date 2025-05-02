أشعلت رسالة وداع لنائبة مدير دورة الألعاب السعودية الأميرة دليل بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغادر منصبها بعد أن حققت الكثير من الإنجازات وساهمت في دفع العديد من الملفات الرياضية كان أبرزها تعزيز مشاركة الرياضيين والرياضيّات في مناطق المملكة، وبناء منصة وطنية رياضية، ودعم استضافة المملكة في العام 2034.

وقالت الأميرة دليل عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «X»: «‏أغادر اليوم الألعاب السعودية بقلب ممتن، بعد تجربة كانت من أصدق وأثرى محطاتي المهنية. فخورة بالثقة التي أولاني إياها رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، والدعم الكبير الذي لمسته خلال رئاستي للألعاب السعودية واللجنة المنظمة لـ»آسياد 34«، حيث تشرفت بالعمل مع فريق وطني مخلص ومتفانٍ، نجحنا سوياً في بناء منصة رياضية نفتخر بها، ونمضي بخطى واثقة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. الرياضة كانت وما زالت شغفي الأول، وسأستمر بإذن الله بخدمة هذا القطاع من أي موقع أكون فيه».

وقدمت دليل شكرها وتقديرها لكل من شاركها هذه الرحلة. فيما تفاعل الرياضيون ومتصفحو المنصة مع رسالتها مؤكدين أنها كانت خير من يمثل المنصب الذي غادرته.