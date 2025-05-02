كشفت وزارة الصحة أن شهادة أخذ لقاحات الحج متاحة إلكترونياً عبر تطبيق «صحتي»، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين تحميلها من خلال الملف الصحي، وذلك باختيار خانة «التطعيمات العامة» ثم الضغط على أيقونة «تحميل التقرير» واختيار «تقرير لقاحات الحج».

وأوضحت الوزارة أن اللقاحات اللازمة لأداء فريضة الحج آمنة للمرأة الحامل في جميع مراحل الحمل، مؤكدة حرصها على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع الحجاج بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية.

كما بيّنت «الصحة» أن الفئة العمرية المناسبة لتلقي لقاح الحزام الناري تبدأ من سن 50 عاماً فأكثر، مشيرة إلى أن التوصيات الصحية الحالية توجب تلقي جرعتين من اللقاح بفاصل زمني يتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر. ويأتي هذا الإجراء للحد من الإصابة بعدوى الحزام الناري ومضاعفاتها، وتعزيز الوقاية لدى الفئات الأكثر عرضة.

وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم المعلومات الطبية الموثوقة عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك مركز الاتصال الموحد 937، لضمان توعية المجتمع وتعزيز الصحة العامة خلال موسم الحج وما بعده.