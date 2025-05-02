قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية ماريكو كانيكو، في تصريحات إلى «عكاظ»، إن طوكيو عازمة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الرياض في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية، مع التركيز على التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والهيدروجين.

وأوضحت كانيكو أن زيارة وزير الخارجية الياباني إيوايا تاكيشي إلى السعودية تأتي في هذا السياق.

وأكدت كانيكو أن وزيري خارجية السعودية واليابان شددا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين، وامتداداً لعلاقاتهما الدبلوماسية الممتدة منذ 70 عاماً، بما يشمل أيضاً تقاربهما في المواقف تجاه أزمات المنطقة، مثل الوضع في سورية وقطاع غزة، فضلاً عن التعاون لضمان أمن البحر الأحمر.

وأشارت نائبة المتحدث إلى دور الرياض الفاعل كعضو في مجموعة العشرين، من خلال دعم استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية، عن طريق منظمة «أوبك»، وأن اليابان تعتمد على السعودية في تأمين نحو 40% من احتياجاتها من النفط الخام.

كما رحّبت كانيكو في حديثها لـ«عكاظ» بالمفاوضات الإيرانية - الأمريكية التي تستضيفها سلطنة عمان، معربة عن أملها بأن تفضي إلى نتائج إيجابية تخدم مصالح البلدين والمنطقة بأسرها.

كما جددت تأكيد بلادها على أن حلّ الدولتين يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الإنسانية في غزة.

يُذكر أن الاقتصاد الياباني حتى عام 2025 يُمثّل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعله خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند.