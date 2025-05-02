وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة البريطانية لندن، أمس، برنامج تعاون مشترك مع مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال بالمملكة المتحدة، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.وقَّع الاتفاقية مستشار أول في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأبحاث الطبية والإنسانية الدكتور زياد بن أحمد ميمش، والرئيس التنفيذي لمستشفى جريت أورموند ستريت ما ثيو شو.وسيجري بموجب البرنامج التدريب وبناء القدرات في العمل الإنساني، وتبادل المعرفة والتجارب، والخبرات الميدانية، والبحوث والدراسات، فضلاً عن إجراء الدراسات والبحوث في مجال العمل الإنساني الخاصة بالتوائم الملتصقة، وتبادل الدعوات للأحداث الدولية المرتبطة بالتوائم الملتصقة، إلى جانب دعم المنصة الخاصة بتسجيل التوائم الملتصقة.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم العمل الإنساني وتطوير البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة؛ وفقاً لأحدث التقنيات الدولية.كما وقَّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ورئيس كلية إمبريال كوليدج لندن البروفيسور هيو برادي، برنامجاً للتعاون المشترك. وسيجري بموجب الاتفاقية التدريب وبناء القدرات في العمل الإنساني، كذلك تبادل المعرفة والتجارب، والخبرات الميدانية، والبحوث والدراسات، فضلاً عن إجراء الدراسات والبحوث في مجال العمل الإنساني الخاصة بالتوائم الملتصقة، وتبادل الدعوات للأحداث الدولية المرتبطة بالتوائم الملتصقة، إلى جانب دعم المنصة الخاصة بتسجيل التوائم الملتصقة.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم العمل الإنساني وتطوير البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة وفقاً لأحدث التقنيات الدولية.