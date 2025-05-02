أقام فريق «أجاويد 3» بمحافظة ظهران الجنوب حفل تكريم القائمين والداعمين طيلة أيام البرنامج، وذلك على مسرح جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم، تلى ذلك كلمة محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبو سراح الذي قدم فيها شكره لفريق «أجاويد 3» ولجميع المشايخ والنواب ورجال الأعمل وأهالي المحافظة على وقفتهم الكبيرة لإنجاح هذه المبادرة.

ثم كلمة قائد «أجاويد 3» بظهران الجنوب مفرح حمود آل شري الذي استعرض فيها ما قام به فريق «أجاويد» طوال الشهر الكريم والتي حققت نجاحاً كبيراً، مقدماً شكره وتقديره لشركاء النجاح على وقفتهم الصادقة، ثم زامل ترحيبي من الموروث الشعبي قدمته فرقة ظهران الجنوب الشعبية تلى ذلك إلقاء قصيدة شعرية للشاعر محمد مجثل الوادعي.

وبعد ذلك بدأ عرض مرئي تضمن نبذة عن الاحتفالات والفعاليات والمشاركات والأعمال التي أقيمت طيلة برنامج «أجاويد 3»، والتي يشرف عليها مباشرة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبمتابعة من محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبو سراح، وقائد «أجاويد 3» مفرح حمود الوادعي.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم كل من دعم وساهم في نجاح «أجاويد 3» من منظمين وداعمين من مديري الإدارات الحكومية والمشايخ والنواب والإعلاميين ورجال الأعمال بالمحافظة والمراكز التابعة لها.