شهد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في المنطقة الشمالية الغربية اليوم، تمرين القوات الخاصة «النخبة» بوزارة الدفاع.

وفور وصوله، عزف السلام الملكي، ثم استأذن مدير مركز العمليات الخاصة المشترك للتمرين وزير الدفاع لتقديم شرح عن المركز، اطلع خلاله وزير الدفاع على أدوار ومسؤوليات المركز، ثم شاهد عرضاً مرئياً عن القوات الخاصة «النخبة»، والإمكانات التقنية والتنظيمية، التي تجسد رؤية الوزارة لتطوير قوات متخصصة ذات جاهزية عالية. عقب ذلك، اطلع على شرح الفرضية، التي تأتي استمراراً لسلسلة تمارين اشتملت على تنفيذ النشر العملياتي لعناصر القوات الخاصة النخبة في بيئات متنوعة ومهمات خاصة ونوعية.

بعد ذلك انتقل وزير الدفاع إلى المنصة الرئيسية، واطلع على تنفيذ الفرضية، ثم التُقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة، وألقى وزير الدفاع كلمة توجيهية للمشاركين. وفي ختام التمرين تفضل سمو وزير الدفاع بتكريم المشاركين من القوات الخاصة النخبة، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر التمرين رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وقائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، وعدد من المسؤولين.