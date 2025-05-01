برعاية أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، تنطلق فعاليات منتدى حائل للاستثمار 2025 خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو الجاري، في مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات، وسط اهتمام متزايد من الأوساط الاقتصادية والمستثمرين المحليين والدوليين.

المنتدى الذي تنظمه غرفة حائل، يهدف إلى تسليط الضوء على المقومات الاقتصادية للمنطقة، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، في خطوة تعزز مكانة حائل ضمن خارطة الاستثمار الوطنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

125 فرصة استثمارية:

ويستعرض المنتدى 125 فرصة استثمارية تشمل مشاريع في قطاعات السياحة، الزراعة، اللوجستيات، والصناعة، إلى جانب 14 فرصة نوعية تركز على الاقتصاد المعرفي، والتقنيات الحديثة، والمشاريع الإستراتيجية المتوافقة مع توجهات التنمية المستدامة.

34,2 مليار ريال:

وبحسب المنظمين، فإن القيمة الإجمالية للفرص المطروحة تتجاوز 34,2 مليار ريال سعودي، ما يعكس النمو المتسارع في حائل، والتحول الملحوظ في بيئة الأعمال من خلال البنية التحتية الجاذبة والحوافز الداعمة للاستثمار.

توليد وظائف:

قال الدكتور وليد الغصاب الخبير المالي والاقتصادي لـ "عكاظ" إن منتدى حائل يُعد نقطة تحول نوعية في المشهد التنموي للمنطقة، و إن الرقم الإجمالي للفرص الاستثمارية المطروحة والذي يتجاوز 34,2 مليار ريال سعودي يُظهر بوضوح حجم السيولة التي تستهدف دخول المنطقة خلال دورة استثمارية تبدأ من 2025 وتمتد حتى 2030، مضيفًا أن هذا الرقم في حال تحققه تدريجياً يمكن أن يولد أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويُسهم في رفع الناتج المحلي للمنطقة بنسبة لا تقل عن 17% خلال خمس سنوات.

وأكد الغصاب أن توزيع الاستثمارات على أربعة قطاعات رئيسية (السياحة، الزراعة، اللوجستيات، الصناعة) يُعزز من مفهوم محفظة الاستثمار المتوازنة، إذ إن القطاعات السياحية واللوجستية توفر تدفقات نقدية قصيرة ومتوسطة الأجل، في حين تُعد الاستثمارات الصناعية والزراعية أصولاً إنتاجية طويلة الأمد تدعم الأمن الغذائي والصناعي الوطني.

أما الفرص الـ14 النوعية التي تركز على الاقتصاد المعرفي والتقنية، فرأى الغصاب أنها الأعلى مخاطرة ولكنها كذلك الأعلى في العائد على الاستثمار (ROI) عند نجاحها، إذ تتراوح نسب العائد في هذه المشاريع عادةً بين 12% إلى 18% سنوياً في حال تكامل البنية التحتية والدعم الحكومي.

وأشار إلى أن البنية التحتية التي تطورت في المنطقة (طرق، مطارات، مناطق لوجستية) قللت من تكاليف التأسيس الأولية (Capex) بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بعشر سنوات مضت، ما يجعل معادلة الربحية أكثر توازناً.