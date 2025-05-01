شهدت ديوانية القلم الذهبي مساء أمس (الأربعاء) لقاءً جديداً حمل عنوان «مدارس الفن والأدب»، حيث اجتمع نخبة من المثقفين والأدباء والفنانين لمناقشة تطور الحركة الإبداعية في المملكة العربية السعودية، وسبل تعزيزها بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.

وركزت النقاشات على أهمية تأسيس فضاءات حوارية تثري البيئة الثقافية، وتدعم الإنتاج الأدبي والفني الذي يعكس روح المجتمع السعودي، ويوازي ما تشهده المملكة من تحولات كبرى. واعتبر المشاركون أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة ثمينة لتطوير العمل الإبداعي وتوثيقه ضمن مسارات مؤسسية منظمة.

كما أُبرز الدور المحوري للثقافة في ترسيخ مفاهيم الدبلوماسية الثقافية، ودُعي إلى تقديم إبداعات قادرة على التأثير محلياً ودولياً، مع التأكيد على ضرورة الاحتفاء بالتجربة السعودية بوصفها تجربة أصيلة لها جذورها الخاصة التي تستحق التقدير والتطوير.

وتناول اللقاء أهمية الفنون كأداة تعبير عن وجدان المجتمعات، وكوسيلة لحفظ تاريخها وتحولات هويتها، مشيرين إلى أن المدارس الفنية والأدبية المحلية نشأت في سياقات اجتماعية وإنسانية، لتشكّل نماذج إبداعية متميزة تستحق التوثيق والدعم.

وشددت النقاشات على أن النشاط الإبداعي في السعودية يتميز بفرادته وتمسكه بالأنماط الثقافية العربية الأصيلة، ما يحتم على المحيط العربي الالتفات إليه والاستفادة من زخمه. كما تطرق الحضور إلى الحاجة لتعزيز العمل المؤسسي لرصد التجارب، وتدوين أثرها، ودعم نموها، مؤكدين أن المواطن السعودي يمتلك رصيداً ثقافياً غنياً ينبغي تقديمه بأشكال تعكس عمق الهوية الوطنية.

واختُتم اللقاء بالحديث عن ضرورة دعم المدارس الأدبية والفنية السعودية، وخلق بيئة مؤسساتية تحفز الإبداع ضمن رؤية شاملة تسهم في بناء جيل جديد من المبدعين القادرين على تمثيل المملكة حضارياً وثقافياً في مختلف المحافل.