التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، وقيادات مكافحة المخدرات في منطقة القصيم.

ونقل في بداية اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للجميع، مؤكداً أنه بتوجيهات ودعم القيادة، تستمر الجهود الأمنية في جميع مناطق المملكة لمكافحة المخدرات وتعقب مهربيها ومروجيها، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به رجال مكافحة المخدرات في المنطقة بالتكامل مع زملائهم في القطاعات الأمنية بجميع مناطق المملكة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن. واطلع خلال اللقاء على فيلم وثائقي استعرض الجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات في منطقة القصيم، إلى جانب الضربات الاستباقية التي قامت بها المملكة وجهودها في إحباط تهريب المخدرات والتصدي للشبكات الإجرامية الدولية التي تمتهن تهريب المخدرات للمملكة.