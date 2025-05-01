أكد رئيس الاتحادين السعودي والعربي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، أن الألعاب الإلكترونية تحولت من مجرد وسيلة ترفيهية إلى قطاع محوري في الاقتصاد الرقمي ومحرك للابتكار.

وأوضح خلال رعايته مؤتمر الفيصل للألعاب والابتكار 2025، في الرياض، أهمية المؤتمر في تمهيد الطريق نحو القمة المرتقبة في جامعة الفيصل لتطوير الألعاب والابتكار في يناير 2026، وأشار إلى دور الجامعة وشركائها في دعم وتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بالمملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للألعاب.

من جانبه، أكد عميد كلية الهندسة والحوسبة المتقدمة الدكتور محمد عنان أن المؤتمر يعكس التزام الجامعة برعاية المواهب الشابة، مشيراً إلى تخرج أول دفعة من مسار تطوير الألعاب والوسائط الرقمية هذا العام.

وتخللت الفعاليات جولة في المعرض المصاحب، والعديد من المحاضرات والحوارات وورش العمل حول إستراتيجيات تطوير الألعاب ودور الذكاء الاصطناعي. وكُرم الفائزون بجوائز الهاكاثون، وأفضل مطور، وأفضل لاعب، إضافة إلى تخريج أول دفعة من برنامج الرياضات الإلكترونية بالشراكة مع GenG.