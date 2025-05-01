التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بالقيادات الأمنية في منطقة القصيم، وذلك في مقر شرطة المنطقة.

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للقيادات الأمنية بالقصيم ولمنسوبي قطاعاتهم، مؤكدا حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعم القطاعات الأمنية وتمكينها من أداء مهماتها على أكمل وجه.

ونوَّه الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها منسوبو القطاعات الأمنية في المنطقة، ودورهم في تعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، موجهًا بنقل تحياته لجميع منسوبي القطاعات الأمنية في المنطقة.

واطلع خلال اللقاء على أبرز المنجزات التي حققتها القطاعات الأمنية في المنطقة، وجهودها في تنفيذ الإجراءات والمهمات الأمنية باحترافية عالية.