نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لأهالي منطقة القصيم.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بقصر التوحيد في مدينة بريدة المواطنين من أهالي المنطقة، بحضور أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وأكد خلال اللقاء أن زيارته للمنطقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة وحرصها على كل ما يعزز أمن المواطنين والمقيمين ويحقق رفاهيتهم في جميع مناطق المملكة.

وبدئ حفل بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها المواطن أحمد السلطان كلمة أهالي المنطقة أكد فيها أن ما تنعم به بلادنا -ولله الحمد- من أمن واستقرار وعدل وتنمية ورخاء ونماء، هو ثمرة جهود عظيمة ومسيرة مباركة بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وسار على نهجه أبناؤه الملوك البررة، حتى هذا العهد الزاهر.

ورفع أهالي القصيم خلال الكلمة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده على ما يوليانه من رعاية كريمة واهتمام متواصل بهذه البلاد وأهلها، معبرين عن شكرهم لوزير الداخلية على زيارته للمنطقة، مثمنين لأمير منطقة القصيم متابعته الحثيثة لشؤون المنطقة واحتياجاتها، سائلين الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره، وعزه وازدهاره، وأن يحفظ رجال أمننا، ويجعل هذا البلد شامخًا عزيزًا بقيادته وأبنائه.