التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وذلك في مقر الإمارة.

وأكد وزير الداخلية خلال الاستقبال، أن زيارته لمنطقة القصيم تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لما يوليانه من اهتمام بالغ بأمن ورفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين في جميع مناطق المملكة.

ونوَّه بما تشهده منطقة القصيم من تطور كبير في شتى المجالات التنموية بمتابعة أمير المنطقة.

من جانبه ثمن أمير منطقة القصيم زيارة وزير الداخلية للمنطقة، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة وراحة المواطنين والمقيمين والزائرين في جميع مناطق المملكة.

واطَّلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال زيارته التفقدية لمنطقة القصيم على إنجازات إمارة المنطقة في المجالات التنموية كافة، كما استمع عقب الاستقبال لشرح موجز عن المبادرات التنموية التي تشرف عليها الإمارة.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بإمارة منطقة القصيم.