في إطار متابعته للمشاريع التنموية وبرامج خدمة المجتمع، قام محافظ الحرث محمد بن سلطان بن هجاج بزيارة تفقدية إلى مقر جمعية البر التنموي ومركز «أنجال المستقبل» المتخصص في تأهيل ذوي الإعاقة بمعية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقدم المدير التنفيذي خالد مدخلي عرضا مرئيا عن سير العمل في الجمعية والمشاريع القائمة وبرامج التأهيل المقدمة للمستفيدين. واطلع محافظ الحرث على أبرز المشاريع التنموية التي تنفذها الجمعية، مع التركيز على تلك المشروعات الموجهة لتحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما زار المحافظ مركز أنجال المستقبل التابع للجمعية واطلع على البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة لذوي الإعاقة، مؤكدًا أهمية دمجهم في المجتمع وتمكينهم من تحقيق المهارات المُعززة للاستقلالية. وعقد المحافظ اجتماعا مع فريق الجمعية للاطلاع على آليات تطوير الخدمات ومواجهة التحديات، معربًا عن دعمه الكامل لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمعية. وعبّر رئيس الجمعية عبدالحفيظ الحارثي عن امتنانه لزيارة المحافظ، موضحا أن أنها تشكل حافزًا لمواصلة جهودنا لخدمة المجتمع في المحافظة.