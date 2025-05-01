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«عكاظ» (جدة)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجازة الحج يلزم ألا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يوماً بما في ذلك إجازة عيد الأضحى.

وبيّنت الوزارة، في منشور بمناسبة قدوم موسم الحج، أن نظام العمل يتيح للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، لمرة واحدة طوال فترة خدمته إذا لم يكن قد أدّاها من قبل، شريطة أن يكون قد أمضى في عمله سنتين متصلتين على الأقل.

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وأشارت إلى أنه يحق لصاحب العمل تحديد عدد العاملين الذين يُمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل، مبينةً أن هذه الضوابط تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.