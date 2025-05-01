بهدف تأهيل منسوبيها ورفع مستوى الوعي المهني لدى العاملين في خدمة الحجاج من خلال تزويدهم بأسس وآداب علمية تعزز من كفاءة التعامل مع ضيوف الرحمن، وتلبي احتياجاتهم بما يضمن لهم أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة وفي أجواء يسودها الأمن والأمان.. نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية؛ ممثلةً بمعهد الأئمة والخطباء برنامجاً تدريبياً بعنوان «التعامل مع ضيوف الرحمن»، في جامع سيد الشهداء بالمدينة المنورة.واستهدف البرنامج جميع منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ومراقبين ومراقبات في منطقة المدينة المنورة، وتناول محورين رئيسيين تمحورا حول أهمية استشعار المسؤولية الدينية والوطنية للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، والتميز والحفاوة في التواصل مع ضيوف الرحمن.