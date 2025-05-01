أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الوزارة حققت قفزة نوعية في قطاع المحتوى المحلي، إذ ارتفعت نسبتها في مشتريات المنظومة من 39% في بداية الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى 46.7% بنهاية 2024.

وأوضح الجاسر خلال حديثه على هامش جائزة المحتوى المحلي أمس (الأربعاء) أن هذه النسبة تمثل تقدماً ملموساً نحو المستهدف الوطني البالغ 60% بحلول 2030.

وقال: هذا الإنجاز جاء بفضل التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى المورّدين والمقاولين، ضمن مبادرات متكاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة سلسلة الإمداد الوطنية.

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تعمل على برامج دقيقة لتوطين مكوّنات مشاريع النقل، مبيناً أن مواد الرصف المستخدمة في الطرق تُنتج محلياً، في حين يجري العمل على توطين الإضافات والمعدات المستخدمة عبر شراكات مع المقاولين والمورّدين والمصنّعين.

وأضاف: هناك توسع في قطاع النقل البحري عبر مشاريع ضخمة لبناء السفن والمنصات البحرية في المملكة، متوقعاً أن تسهم هذه المشاريع في رفع مستوى المحتوى المحلي في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الجاسر إلى وجود جهود متقدمة لتصنيع المواد الأوليّة وصيانة مكوّنات الطائرات داخل المملكة، مؤكداً أن العمل مستمر لتعزيز التوطين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.

وعبّر الجاسر عن فخره بتكريم وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمركز الثاني بين الجهات الحكومية في مجال المحتوى المحلي.