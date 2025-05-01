كشف مساعد الأمين العام لـ«ريف السعودية» للإعلام ماجد البريكان لـ«عكاظ» أنه سيتم تقديم دعم مالي وفني مباشر لصغار المزارعين لرفع طاقتهم الإنتاجية من ورد الطائف، وسيتم تحقيق مستهدف زيادة إنتاج الورد من 550 مليون وردة سنوياً إلى ملياري وردة بحلول عام 2026، وذلك ضمن خطته التشغيلية لتطوير قطاع النباتات العطرية؛ وعلى رأسها الورد الطائفي، الذي يحظى بأولوية في برامج الدعم والتوسع الزراعي نظراً إلى قيمته الاقتصادية والعطرية، وكونه أحد رموز المنتجات الوطنية المرتبطة بالهوية الثقافية والزراعية للمملكة.وأضاف البريكان أن البرنامج يعتمد في تحقيق هذا الهدف على مجموعة من المسارات المتكاملة، أبرزها إنشاء وتوسعة مشاتل متخصصة لإنتاج شتلات ورد ذات جودة عالية، وتقديم دعم مالي وفني مباشر لصغار المزارعين لرفع طاقتهم الإنتاجية، كما يشمل تطوير الممارسات الزراعية، وتطوير تقنيات وممارسات تصنيع واستخلاص زيت الورد الطائفي، إلى جانب برامج تأهيل وتدريب تستهدف بناء قدرات العاملين في القطاع، ورفع كفاءة الإنتاج والتسويق، ويدعم «ريف السعودية» أيضاً التوسع في تصنيع منتجات الورد وتصديرها إلى الأسواق الخليجية والأوروبية، ما يضمن استدامة النمو وتحقيق القيمة المضافة.