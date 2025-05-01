أكمل مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بالعاصمة المقدسة جاهزيته مع بدء وصول ضيوف الرحمن.وأوضح مدير المركز عبدالله سندي، أن الخطة التشغيلية تم تجهيزها منذ وقت مبكر بتأهيل وتدريب أكثر من 1200 مرشد ميداني، مزودين بأجهزة ذكية، لضمان توجيه الحافلات، فالأجهزة مرتبطة بشكل مباشر بمركز المتابعة والتحكم، الذي يعمل على مدار الساعة لمراقبة حركة الحافلات والتأكد من وصولها إلى وجهتها في أقصر وقت، مشيراً إلى وجود أكثر من 300 موظف إداري وميداني من شباب وشابات الوطن لتسهيل مهمة المرشد وحركة الحافلات داخل مركز الاستقبال ومحطة قطار الحرمين.وأضاف سندي أن المركز يعتمد في إدارة العمليات على منصة «أرشدني» الرقمية، التي تم تطويرها لتكون نظاماً ذكياً متكاملاً يدعم المرشدين في تتبع الحافلات، وتحديث بيانات الرحلات بشكل لحظي، ويتيح التنسيق الفوري مع فرق التشغيل، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، مشيراً إلى أن رحلة إرشاد الحافلات تبدأ من محطة الاستقبال الرئيسية في النوارية ومحطة قطار الحرمين، إذ يتم استقبال الحجاج القادمين عبر الحافلات والقطار، واستكمال الإجراءات الرسمية لهم من قبل كوادر وطنية مؤهلة، باستخدام نظام إلكتروني متكامل ومربوط بمركز معلومات الحج والعمرة، ما يُسهم في تسريع تسجيل بيانات الحجاج وتوجيههم بشكل فوري نحو أماكن سكنهم.