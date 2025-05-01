أنهت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات الترخيص لمباني إسكان الحجاج. وبينت أنه تم إصدار 3161 تصريحاً نظامياً تغطي 429,232 غرفة معتمدة بمواصفات دقيقة في إطار رسالتها لتحقيق أعلى معايير الراحة والسلامة خلال موسم الحج ضمن مساحات سكنية بلغت 7,652,378 متراً مربعاً، مشيرةً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمباني تصل إلى 1,871,336 حاجاً.وأوضحت الأمانة أنها حريصة على ضمان تحقيق أقصى درجات الراحة والسلامة للحجاج وبيئة عمرانية مخططة ومنظمة ومطابقة للمعايير المعتمدة وتوفير خدمات بلدية وتنظيمية متكاملة ورفع كفاءة توزيع الطاقة الاستيعابية.