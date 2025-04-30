نيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ83 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية في العيينة، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن فهد بن سعد زيد القحيز.

وفور وصول نائب وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كلمة رحب فيها بنائب وزير الدفاع وثمّن رعايته حفل تخريج الدفعة الـ83 من طلبة الكلية، بعد أن أنهوا مراحل تأهيلهم العسكري والأكاديمي، متنقلين بين فصول التعليم وميادين التدريب، حيث تلقوا خلالها دورات نوعية في الصاعقة والمظلات، وفي المهارات الأساسية للقتال في المناطق الجبلية.

وأشار قائد الكلية إلى أن هذه الدفعة ضمّت خريجين من دول شقيقة شملت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية جيبوتي، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.

تلت ذلك كلمة الخريجين، ألقاها الخريج معاذ بن جارالله آل فرحان عبّر فيها عن فخره بتشريف نائب وزير الدفاع حفل تخريجهم، مشيراً إلى اعتزازهم بمشاركة زملائهم منسوبي القوات المسلحة في الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن بعد تلقيهم التأهيل العلمي والتدريب العسكري.

إثر ذلك، جرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأداء الخريجين القسَم، ثم أُعلنت النتائج، وكرم بن عياف الطلبة المتفوقين، وقلَّد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم العسكرية.

عقب ذلك التُقطت الصورة التذكارية للخريجين مع نائب وزير الدفاع، واختُتم الحفل بالسلام الملكي.

حضر الحفل قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، والمستشار بمكتب وزير الدفاع الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، والمستشار بوزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين.