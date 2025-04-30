أعلنت وزارة الداخلية عن غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام، بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 1/ 11/ 1446هـ حتى 14/ 12/ 1446هــ.

ويشمل النطاق الجغرافي للقرار، مدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية، المنطقة المركزية، المشاعر المقدسة، محطة قطار الحرمين بالرصيفة، مراكز الضبط الأمني، مراكز الفرز، مراكز الفرز الأمنى المؤقتة.

ويتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.