شهد المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية احتفال جامعة جازان بتخريج طالبات المسار الصحي، وكلية الفنون والعلوم الإنسانية، وكلية الشريعة والقانون، والكلية الجامعية بفرسان، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى عريشي وأولياء أمور الخريجات.

واستُهل الحفل بمسيرة الخريجات، تلتها كلمة مسجلة لرئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، هنأ فيها الخريجات وأولياء أمورهن، وحثهن على مواصلة مسيرة التقدم والإسهام في خدمة ورفعة الوطن.

بعد ذلك، ألقت الخريجة همس الفرساني كلمة الخريجات، عبرت فيها عن شكرهن للجامعة وأساتذتها على ما قدموه لهن من علم ومعرفة، وأكدت أن خريجات جامعة جازان قد توشحن وشاح المجد، وأن ما وصلن إليه من نجاحات كان بفضل دعم أولياء أمورهن الذين كانوا سنداً لهن في رحلتهن الجامعية.

عقب ذلك، شاهد الحضور من الخريجات وأولياء أمورهن مقطع فيديو يوثق ربع قرن من الإنجازات التي تحققت للمنطقة بجهود أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تلاه عرض لإحصائيات الخريجين.

بعد ذلك، رددت الخريجات قسَم التخرج خلف عميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى فقيهي. وشهد الحفل عرضاً لأغنية «التخرج» من كلمات الشاعر جبران بن محمد قحل، وألحان علي بن محمد باعشن، وأداء الفنانة الخريجة ريناد المهدي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن عدد خريجي مرحلة البكالوريوس لهذا العام بلغ 7557، موزعين على أربعة مسارات تعليمية رئيسية، هي: المسار الصحي والطبي بواقع 1700 خريج وخريجة، مسار العلوم والهندسة وعلوم الحاسب 2550 خريجاً وخريجة، في حين بلغ عدد خريجي مسار الشريعة والقانون والأعمال 1720، أما مسار الفنون والعلوم الإنسانية فبلغ عدد خريجيه 1587، بينما بلغ عدد خريجي الدبلوم من الكليات التطبيقية 980 خريجاً وخريجة.