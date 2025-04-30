أكدت الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد بن سعود آل سعود، على الدور الكبير الذي تقدمه «جمعية خيرات» لحفظ النعمة في العاصمة الرياض، بما يعزز من التكافل المجتمعي، واستدامة الأمن الغذائي.

وثمنت الأميرة أضواء بنت فهد خلال زيارتها للجمعية أمس (الثلاثاء )، جهود الجمعية ومنسوبيها في تنفيذ المشاريع والأنشطة التي تستهدف الأسر المحتاجة، وحفظ النعمة من الهدر.

واطلعت الأميرة أضواء بنت فهد خلال الزيارة، على أنشطة الجمعية وخدماتها، وآلية العمل في المعمل التشغيلي لحفظ الطعام الفائض، وتقليل الهدر الغذائي.

من جهتها رحبت رئيس مجلس إدارة جمعية خيرات حصة الشنيفي، بالأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد، مثمنة لها هذه الزيارة، التي تنعكس إيجاباً على تبادل الخبرات في منظومة العمل الخيري، والاطلاع على المشاريع والمبادرات التي تستهدف الأسر المحتاجة، وحفظ النعمة والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي منجزات الجمعية، وجهود منسوبيها لحفظ النعم من الهدر، وسد احتياج مستفيديها من الغذاء.

كما قدم السبيعي خلال العرض المرئي شرحاً مفصلاً عن مشاريع الجمعية الخيرية، وأنشطتها وبرامجها، وخططها المستقبلية، إلى جانب بحث سبل التعاون بين الجهتين؛ فيم يعزز قيم التكافل الاجتماعي، والعلاقات الإنسانية المشتركة.

يذكر أن جمعية خيرات لحفظ النعمة، حصدت أخيراً، على جائزة إحسان للجمعيات الرائدة في المجال الغذائي بنسختها الثانية على مستوى المملكة، تقديراً لجهودها في تحقيق معايير الحوكمة، والكفاءة التنفيذية، وقياس أثر المشاريع المدعومة واستدامتها، إضافة إلى تميزها في الأداء العام، والتزامها بتحقيق رسالتها الخيرية الهادفة إلى حفظ النعمة وتقليل الهدر الغذائي في المجتمع.