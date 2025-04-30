رأس محافظ صامطة، الدكتور خفير بن زارع العمري، اليوم، الدورة الثانية للمجلس المحلي للعام 1446-1447هـ، في مركز السهي، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية، لمناقشة خطط التنمية وتعزيز الخدمات والاحتياجات بالمركز.

وافتتح المحافظ الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد، معبراً عن شكره وامتنانه لأمير منطقة جازان ونائبه - حفظهما الله - على جهودهما في خدمة المنطقة، داعياً الله أن يحفظ المملكة في ظل قيادتها الحكيمة.

وناقش المجلس جدول أعماله، الذي تضمن استعراض توصيات الدورة السابقة، وتقارير الجهات الحكومية، ومناقشة الاحتياجات التنموية.

كما استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق وتقرير لجنة الخطة الإستراتيجية، وتناول أسباب تعثر مشاريع رئيسية مثل استزراع الروبيان، إنشاء المسلخ، والتشجير، إلى جانب تحسين البنية التحتية، بما في ذلك إنارة طريق الوحش الحنيني، وسفلتة الطريق من الواجهة البحرية إلى الموسم، وتصحيح أسماء القرى على اللوحات الإرشادية.

وتطرق الاجتماع إلى تداخل أسواق النفع العام مع حدود بلدية صامطة، واستعرضت بلدية السهي خطة تطوير شاطئ الحصاحيص لتعزيز السياحة وتنشيط الاقتصاد المحلي.

واقترح المجلس تمديد عمل المركز الصحي ليعمل على مدار 24 ساعة، ووجه المحافظ فرع وزارة النقل بتقديم تقرير حول إنارة الطريق المؤدي إلى الواجهة البحرية وتصحيح اللوحات الإرشادية.

وأكد المحافظ أن المجلس المحلي يلعب دوراً محورياً في تحديد أولويات التنمية ومعالجة التحديات وفق رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى السعي لتذليل عقبات المشاريع ودعم الاستثمار المحلي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة التوصيات، مع الإشادة بجهود الأعضاء والجهات المشاركة، وتأكيد أهمية العمل الجماعي لتحويل صامطة إلى مركز تنموي رائد بمنطقة جازان.