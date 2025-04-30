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تسلَّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 2024م.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، محفوظ بن علي العسيري، حيث استمع أمير نجران إلى شرح عن الأعمال المقدمة من قبل البنك، وما تحقق له من برامج ريادية، استهدفت دعم قطاع الأعمال والأفراد، المستفيدين من برامج البنك.

ونوَّه أمير منطقة نجران، بما يحظى به بنك التنمية الاجتماعية، من دعم سخي، من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- مما أسهم في تطوير البرامج التنموية الشاملة والمستدامة للبنك، وتمكين المواطنين والمواطنات، من الاستفادة من الخدمات، التي يقدمها، سواءً على مستوى قطاع المنشآت، أو الأفراد، مثمناً الجهود التي يقدمها فرع البنك بالمنطقة، ومشدداً على أهمية موازنة تقديم خدمات الفرع، لتشمل كافة المستفيدين والمستهدفين، من جميع محافظات المنطقة.