رأس أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وبحضور نائب أمير المنطقة الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة، اليوم، اجتماع لجنة الحج وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.وفي بداية الاجتماع، أكد أمير منطقة تبوك حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف البيت الحرام.وقال: «إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة العربية السعودية، وتشرفت هذه البلاد منذ التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي البيت الحرام».ونوه أمير منطقة تبوك بالجهود التي تبذلها لجنة الحج بالمنطقة التي تقدم جميع التسهيلات والخدمات، التي تأتي في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.عقب ذلك اطلع أمير تبوك على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.