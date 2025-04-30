شدد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير على ضرورة تكثيف الجهود في المناطق ذات الأولوية، وتنفيذ الخطط الميدانية لرفع نسبة التغطية الرقمية إلى 100%، لأعمال معالجات التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك خلال ترؤسه، اليوم، الاجتماع الأسبوعي، لمتابعة مستجدات جهود تحسين المشهد الحضري، بحضور عدد من قيادات الأمانة والبلديات، ناقش خلاله تقارير الأداء وتحليل المؤشرات وفعالية المعالجات.وقدمت غرفة عمليات الإدارة العامة لتحسين المشهد الحضري عرضاً تضمن نتائج معالجة التشوهات البصرية خلال الفترة من 1 يناير حتى نهاية أبريل للعام 2025، إذ تم تسجيل 7950 ملاحظة، مع استعراض البلديات الأعلى تسجيلاً للملاحظات داخل حاضرة الدمام، وأبرز عناصر التشوه التي تم التعامل معها، واستعرضت المرحلة الأولى من مشروع تسوير الأراضي البيضاء للعام 2025، مع التأكيد على متابعة تسوير الأراضي المستهدفة، واستعراض المؤشر بشكل دوري.واستعرضت الإدارة العامة لتنسيق المشاريع إحصاءات تصاريح الرقابة والمخالفات خلال شهر أبريل، إذ تم إصدار 983 رخصة حفر (عادية وطارئة) في عدد من البلديات، إضافة إلى عرض مؤشرات التصاريح حسب القطاعات الخدمية، وإجمالي الزيارات الرقابية التي بلغت 2194 زيارة، والمخالفات المسجلة، كما تم التعريف بدور «الاستشاري المراقب» الذي تُلزم به المكاتب الهندسية المؤهلة للإشراف والرقابة على أعمال الحفر.وفي ختام الاجتماع، عُرض تقرير الإدارة العامة للتوثيق والأداء حول بلاغات التشوه البصري من 1 يناير حتى 26 أبريل 2025، إذ بلغ إجمالي البلاغات 29880 بلاغاً، فيما سجلت الطلبات 8719 طلباً، وشملت البلاغات 22480 منطقة مستهدفة.