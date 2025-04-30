رأس أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود الفيصل، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة، اليوم، اجتماع لجنة الحج، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وفي بداية الاجتماع، أكد أمير تبوك حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وقال: «إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعاً في المملكة العربية السعودية، وتشرفت هذه البلاد ولله الحمد منذ التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام». ونوه أمير منطقة تبوك بالجهود التي تبذلها لجنة الحج بالمنطقة، التي تقدم جميع التسهيلات والخدمات، والتي تأتي في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار. عقب ذلك، اطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.