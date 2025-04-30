اطَّلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل، على عدد من المشاريع البلدية والإسكانية التي تنفذها وزارة البلديات والإسكان بالمنطقة، وتنوعت ما بين مشاريع البُنى التحتية، وسفلتة الطرق، وتطوير الميادين، وأنسنة المدن، وتصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول، إضافةً إلى مشاريع إسكانية، واستثمارية، وبيئية، وبُنى تحتية مستقبلية تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 4.335 مليار ريال. وذلك خلال لقائه أمس بالقصر الحكومي، المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، الذي استُعرضت فيه، أبرز المشاريع البلدية والإسكانية والاستثمارية والخدمية، تضمّنت مشاريع يجري تنفيذ البعض منها وترسية الأخرى.واطلع أمير تبوك، على مجسم لواجهة فالي تبوك والتي تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 778 ألف متر مربع تتضمن 874 وحدة سكنية و4 مساجد وجوامع و5 حدائق ومنتزهات و5 مراكز تجارية ومجمعات تعليمية تحتوي على 5 مدارس.وثمّن الأمير فهد بن سلطان، جهود أمانة تبوك في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، مؤكداً أهمية استكمالها بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وتحقيق تطلعات سكان منطقة تبوك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي تصريح صحفي قال: «إن هذه المشاريع ولله الحمد مشاريع مبشرة بالخير وتصب في خدمة المواطن والمواطنة، وتوفر الخدمات اللازمة لهم».منوهاً بما توليه القيادة، من اهتمام وعناية بكل ما يخدم الوطن والمواطن من المشروعات التنموية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتعزز النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة.داعياً المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بالمحافظات.من جهة ثانية، استقبل أمير تبوك، أمس بمكتبه بالإمارة، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد سعود التميمي، والوفد المرافق له واستمع إلى شرح مفصل عن أداء خدمات الاتصالات والتقنية بالمنطقة وسبل تعزيزها وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وشاهد عرضاً مرئياً عن مبادرات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وما تقدمه من جهود في تمكين القدرات البشرية ومواصلة تنمية واستدامة الاقتصاد الرقمي في المملكة وتعزيز التحول الرقمي في المنطقة. منوهاً بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة.