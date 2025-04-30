كرّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، أكثر من 4,000 طالب وطالبة من مدارس تعليم جدة، بحضور مدير عام تعليم جدة منال اللهيبي، وعدد من قيادات تعليم جدة، وأولياء أمور الطلبة المكرمين، وذلك بقاعة أكاديمية وعد.وبدأ حفل التكريم، بكلمة الطلبة المتفوقين ألقتها الطالبة جوان الحارثي، أعربت خلالها عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ولمحافظ جدة، الذي أصبحت رعايته السنوية للتفوق مصدر إلهام ودافعاً متجدداً، مؤكدة أن الوطن يستحق أن يُكرّس له كل جهد ونجاح، واعدةً أن يبقى التفوق سبيلاً لرفعته وشموخه.وعبرت الحارثي، عن امتنانها للآباء والأمهات كونهم شركاء المدرسة في صناعة التميز، والداعم الحقيقي في مسيرة الإنجاز، مشيرةً إلى أن زملاءها وزميلاتها يمثلون شُعلة الأمل لمستقبل مشرق، داعية إياهم لمواصلة السير بالعزيمة والإبداع نحو قمم المجد.وقدّمت الشكر لوزارة التعليم، ولكل معلم ومعلمة أسهموا بعطائهم في بناء جيل متفوق، ولكل من شارك في تكريمهم ودعم مسيرة تفوقهم.عقب ذلك، شاهد محافظ جدة والحضور «أوبريتاً» بعنوان «رحيقُ الحياةِ»، قدّمه طلاب وطالبات تعليم جدة.يُذكر، أن عدد المتفوقين بتعليم جدة، بلغ خلال العام الدراسي 1445هـ، 4,637 طالباً وطالبة.