رفع مجلس الشورى باسم رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، ومسؤولي المجلس، وأعضائه ومنسوبيه الشكر والعرفان لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال - على نفقته الخاصة - لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» ممثلة بـ«جود الإسكان»؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة. وأشار إلى أن مبادرات ولي العهد المتواصلة والمستمرة في دعم الإسكان تمثل امتداداً واضحاً وجلياً لنهج القيادة في السعي الدؤوب نحو تعزيز الاستقرار للأسرة السعودية، وترجمةً جليَّةً لرؤيته الطموحة في بناء مجتمع حيوي ومزدهر يمتلك مقومات التنمية الشاملة، مؤكداً أن هذا التبرع يعكس ما يوليه من رعاية كريمة واهتمام بالغ بتعزيز جودة الحياة للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.جاء ذلك في مستهل جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.عقب ذلك، جرى استعراض جدول أعمال الجلسة وأصدر قراراً بما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445/‏‏‏1446هـ، دعا فيه إلى تمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من الوصول والحصر الشامل للخدمات والتراخيص الخاصة بقطاع الأعمال المقدمة من الجهات الحكومية؛ للتوسع في المنصة الموحدة وتحسين كفاءتها.ودعا في قراره المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، إلى العمل على بناء خطة عمل لإستراتيجيته الرقمية، وتحديد مخرجاتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الربط مع منصة «اعتماد»، وتوفير خدماتها عبر المنصة الموحدة لقطاع الأعمال.وأصدر قراراً آخر بما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444هـ، طالب فيه الجامعة بالعمل على تعزيز كفاءة منظومة القياس والتقويم، لضمان دقة مؤشرات الأداء وواقعيتها؛ بما يسهم في تطوير الأداء، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة. وطالب الجامعة بالعمل على إعادة هيكلة برامجها الأكاديمية والبحثية، وتطويرها، بما يتناسب مع الميز النسبية للمنطقة، ويلبي احتياجات سوق العمل. ودعا في ذات القرار الجامعة إلى العمل على تطوير معاييرها وآلياتها التي تمكنها من استقطاب الكوادر الأكاديمية المتميزة، وابتعاثها، ومتابعتها، بما يضمن عدم تعثرها، وحصولها على الدرجات العلمية المطلوبة.تعديل نظام مكتبةالملك فهدأصدر المجلس قرارًا بالموافقة على مشروع تعديل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏9)، وذلك استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. ويهدف مقترح مشروع تعديل النظام إلى مواكبة المستجدات والتطورات والحراك السريع في المجال الثقافي والأدبي، واستجابةً لتوجهات وأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، والدور المأمول من مكتبة الملك فهد الوطنية كونها المرجع الرئيس في مجال الإيداع وحفظ الإنتاج الفكري الوطني. وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقارير السنوية لهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومعهد الإدارة العامة والمركز الوطني للأرصاد للعام المالي.البوعينين: التوسع في المرادم يتعارض مع مستهدفات الرؤية و«السعودية الخضراء»أكد عضو المجلس فضل البوعينين في مداخلته على تقرير المركز الوطني لإدارة النفايات، أن التوسع في المرادم، يتعارض مع مستهدفات الرؤية، ومبادرة السعودية الخضراء، وذهب إلى أن من أهم متطلبات حماية البيئة، الحد من إنتاج النفايات بأنواعها، والعمل على تدويرها وتحويلها إلى منتجات محققة لمتطلبات الاقتصاد الدائري، وأضاف: من غير المقبول دعم التوسع في إنشاء المرادم، دون النظر إلى مخاطرها، في الوقت الذي تستهدف فيه الرؤية إطلاق برامج لحماية البيئة، ورفع جودة الحياة، و إنشاء المحميات البيئية، ووضع معايير صارمة لقطاع الصناعة، ودعا للمبادرة لمعالجة مخاطر المرادم الصحية، ومشكلاتها البيئية والصحية، وانبعاثاتها المؤذية، وعدم تأجيلها.وطالب بوقف إنشاء مرادم جديدة، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة وضع المرادم المتغلغلة في المدن، ونشر الوعي لعملية إعادة التدوير، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز الرقابة، وإيجاد نظام فرز النفايات من المصدر، ولفت إلى أن المرادم بنوعيها التقليدي، غير المطبق للاشتراطات البيئية، والهندسي، من الممارسات التي تحولت عنها الدول المتقدمة بيئياً، وعدّ البوعينين حماية البيئة، وخفض الانبعاثات الضارة ورفع جودة الحياة، من أهداف المملكة الرئيسة التي تعمل على تحقيقها، من خلال مبادرات عملية وتكاملية معززة لبعضها البعض، تشكل فيما بينها منظومة بيئية متكاملة، وهو جزء مهم من مستهدفات رؤية 2030، وجزء رئيس من مبادرة السعودية الخضراء.