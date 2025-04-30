كشف برنامج جودة الحياة، أن التطوير الشامل للخدمات وتحفيز القطاعات المتنوعة أسهما في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، مع تسجيل مؤشرات أمنية استثنائية تؤكد ريادة المملكة في هذا المجال.وأوضح البرنامج أن نسبة الثقة في الخدمات الأمنية بلغت 99.85٪، وهي واحدة من أعلى النسب المسجلة عالمياً. كما حققت المملكة المركز الأول في مؤشر الأمان على مستوى دول مجموعة العشرين، مما يعكس البيئة المستقرة والآمنة التي تتمتع بها السعودية اليوم.ويضع هذا الإنجاز المملكة في مرتبة تفوق العديد من الدول المتقدمة مثل ألمانيا (92٪)، واليابان (90٪)، وكندا (88٪)، مؤكدة مكانتها كبيئة مستقرة وآمنة على المستوى العالمي.وأشاد الخبير الأمني اللواء متقاعد سليمان العقيلي، بهذه النتائج النوعية، معتبراً أن ما تحقق هو ثمرة لرؤية واضحة واستثمار فعّال في الإنسان والأنظمة.وقال العقيلي لـ«عكاظ»: إن تحقيق نسبة 99.85٪ من الثقة في الخدمات الأمنية يعكس التقدم الكبير الذي شهدته المملكة في البنية التحتية الأمنية والتقنيات الحديثة والإدارة المتكاملة للموارد البشرية في القطاعات الأمنية. وتصدر المملكة لمؤشر الأمان في مجموعة العشرين، يثبت أن الأمن الوطني السعودي يُدار بمنهجية استراتيجية متكاملة تُراعي الاستباقية، التطوير المستدام، وكسب ثقة المجتمع، وهو أحد أهم أركان تعزيز جودة الحياة كما نصت عليه رؤية 2030. وأكد العقيلي أن هذه المؤشرات ستسهم في دعم القطاعات السياحية والاستثمارية، وستعزز حضور المملكة عالمياً كوجهة موثوقة وآمنة للعيش والعمل والسياحة.