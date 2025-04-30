استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمام مجلس اللوردات البريطاني، الجهود السعودية والعطاء المستمر والمستدام لإعانة الدول، وتقديم العون الإنساني غير المشروط لكافة الشعوب المحتاجة في العالم، مستلهمةً موقفها من مبادئها المعلنة في العمل على خير الإنسانية ورفع الضرر عن الشعوب من آثار الكوارث.وأعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة، في اللقاء، أن السعودية قدمت أكثر من 134 مليار دولار أمريكي كمساعدات لـ172 دولة حول العالم في الفترة 1996 - 2025، في إشارة إلى استمرار العون الإغاثي والدعم الإنساني حتى اليوم؛ وفقاً للأهداف والمبادئ الإنسانية النبيلة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية حول العالم في جميع مسارات العمل الإنساني والإغاثي والخيري والتطوعي. ولم يكتف المركز بالعمل الإغاثي بل مضى أبعد من ذلك إلى دعم وبناء القدرات ونقل المعرفة وتأهيل منظمات المجتمع المدني في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض بمشاركة خبراء وكوادر سعودية مختصة.وانطلق المركز منذ تأسيسه في مايو 2015 لتوحيد مساهمات المساعدات الإنسانية، وتطوير الشراكات مع المنظمات الدولية؛ تحقيقاً لرسالة المملكة في وصول العون لكل محتاج ومتضرر بعيداً عن الأجندة السياسية.