أكد برنامج «سكني»، أن إيقاف الخدمات على السجل المدني لا يؤثر على طلب الاستحقاق للحصول على الدعم، موضحاً أن المواطنين الذين عليهم إيقاف خدمات يمكنهم التقديم على البرنامج واستكمال إجراءات التسجيل بشكل طبيعي.وجاء الإيضاح بعد تلقي البرنامج عدداً من الاستفسارات من المواطنين، تساءلوا فيها عما إذا كان بإمكان من صدر بحقه قرار إيقاف خدمات الاستفادة من الدعم السكني واستخراج عقد تمليك عقار.وأجاب برنامج «سكني»، عبر خدمة العناية بالعملاء: التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، وقد تعيق استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية. وطبقاً للتوضيح فالعائق الرئيسي الذي قد يواجه المستفيدين لا يكمن في التقديم أو الحصول على الاستحقاق ذاته، بل في إتمام المعاملات التمويليّة مع البنوك أو الجهات المانحة للقروض العقارية، مما يستلزم التنسيق مع مستشار عقاري لاختيار الجهة التي تتناسب مع وضع المستفيد المالي.ويعد برنامج «سكني» من المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، ويهدف إلى تسهيل امتلاك الأسر السعودية مساكن عبر تقديم حلول تمويلية وسكنية متنوعة وميسرة.