أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق فوزان الربيعة، خلال لقائه قيادات إسلامية في بريطانيا، أهمية تعزيز التعاون المشترك لتسهيل قدوم المسلمين لأداء مناسكهم، ودعم المبادرات التوعوية والإرشادية المرتبطة بالحج والعمرة، مشيراً إلى أنّ التحوّل الرقمي الذي تقوده المملكة يعزز من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وذلك خلال لقاء نظمته وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، معرض «الحرمين ونسك» في لندن، ضمن الزيارة الرسمية لوزير الحج والعمرة إلى المملكة المتحدة.ويشتمل المعرض على عروض متنوعة، سلّطت الضوء على مسيرة تطوير الحرمين الشريفين خلال أكثر من مئة عام، مستعرضةً الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال مشاريع التوسعة التاريخية، والمبادرات الرقمية الرائدة مثل «منصة نسك»، التي تسهّل إجراءات الحج والعمرة عبر تقنيات متقدمة متوفرة بأكثر من 20 لغة.وتخلل المعرض إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة؛ منها ورشة «تطور الحرمين الشريفين: مئة عام من العناية والتوسعة»، وورشة «المواقع التاريخية والتراثية»، إضافةً إلى جلسة حوارية مع الشركاء والمشترين الدوليين، وبرنامج استعرض آليات تسهيل العمرة المباشرة عبر الحلول الرقمية.واختتمت فعاليات المعرض، وسط إشادة واسعة من المشاركين والزوار بما عكسته من جهود المملكة الحثيثة في تطوير منظومة الحج والعمرة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تقديم خدمات متكاملة تعتمد على الابتكار والتميّز.