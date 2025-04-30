وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات، وأجواء مفعمة بالترحاب والاهتمام، استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح ناصر الجاسر، صباح أمس، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين؛ لأداء مناسك الحج خلال هذا العام 1446هـ، قادمة من دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية وعلى متنها 396 حاجاً، ضمن رحلات عدة ستصل عبر مطار جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.وأكّد المهندس الجاسر أنه تم تخصيص ستة مطارات رئيسة لخدمة ضيوف الرحمن وهي: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، ومطار الطائف الدولي، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.وأوضح أن تدفق الرحلات سيستمر حتى بداية شهر ذي الحجة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات تهدف إلى تسهيل رحلة الحجاج منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم، بما يعزز مكانة المملكة الريادية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.وفي نفس السياق، استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة أمس، أولى رحلات الحجاج القادمين من جمهورية أفغانستان لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ.من جهة ثانية، غادرت أمس أولى رحلات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» من مملكة ماليزيا أمس، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي، وكذلك من جمهورية باكستان الإسلامية إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار إسلام آباد الدولي، متجهتين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة،وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيّاً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز الأمتعة وفرزها وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.من جهتها، بدأت جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج بمباشرة خططها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام؛ لضمان انسيابية حركتهم وتيسير انتقالهم إلى مساكنهم المجهزة في المدينة المنورة، مع توفير جميع الخدمات الصحية والإرشادية والخدمية اللازمة، بما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وأمان.