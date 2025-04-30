برعاية مستشار خادم الحرمين الشَّريفين أمير منطقة مكَّة المكرَّمة الأمير خالد الفيصل، شهد نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، حفل تخريج الدفعة الـ73 من طلابها وطالباتها للعام الجامعي 1446هـ، البالغ عددهم 17151 خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، في المدينة الجامعية بالعابدية، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معدي آل مذهب، وعدد من القيادات الأكاديمية وعمداء الكليات، وأولياء أمور الخريجين والخريجات

ورفع رئيس جامعة أمِّ القرى شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- نظير دعمهما اللامحدود لقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، وتسخير الإمكانات كافة لتطوير البرامج التعليمية، وقدم شكره لوزير التَّعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان.

وثمّن رئيس الجامعة الرعاية الكريمة من أمير منطقة مكة وتشريف نائبه، مبيناً دعم إمارة المنطقة المتواصل لمسيرة التعليم العالي، مهنئاً الخريجين والخريجات بهذا الإنجاز الذي يعبر عن إصرارهم وطموحهم، مؤكداً أن جامعة أم القرى مستمرة في أداء رسالتها العلمية والوطنية.

من جهته، بين عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور خالد بن ثامر الثقفي، أن عدد الخريجين بلغ 6841، بينما بلغ عدد الخريجات 10310، وجاء توزيعهم على النحو التالي: 13360 حصلوا على درجة البكالوريوس، و735 حصلوا على درجة الماجستير، فيما حصل 341 على درجة الدكتوراه، إضافة إلى 2705 من برامج الدبلوم، و10 من برامج الدبلوم العالي.

وتضمّن الحفل مسيرة الخريجين ومنحهم الدرجات العلمية، وأداء القسم لخريجي الكليات الصحية، إضافة إلى كلمات ألقتها مجموعة من الطلاب نيابةً عن زملائهم.