رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حفلَ جامعة جازان بمناسبة تخريج 8705 خريجين وخريجات، يمثلون الدفعة الـ20، بالمدرج المفتوح في المدينة الجامعية.

وفور وصول أمير جازان مقر الحفل، بدأت مسيرة الخريجين الذين يمثلون مختلف كليات الجامعة العلمية والأدبية وأقسامها التخصصية النوعية، ثم بُدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك، ألقى رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للقيادة على دعمها غير المحدود للجامعة ومنسوبيها، ولأمير المنطقة لرعايته المستمرة لخريجي الجامعة وحرصه على الالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية، مبيناً أن جامعة جازان تتباهى وتعتز اليوم بتخريج الدفعة الـ20 من طلبتها البالغ عددهم 8705 خريجين وخريجات، منهم 7557 طالباً وطالبة من حملة البكالوريوس، يمثلون مختلف كليات الجامعة وتخصصاتها، و168 طالباً وطالبة من برامج الدراسات العليا، و980 طالباً وطالبة من برامج الدبلوم بالجامعة، الذين منحوها التميز والحضور المشرف في المحافل ومنصات التتويج والتكريم، وقد أصبحوا على قدر عالٍ من التأهيل والمعرفة للمنافسة في تشييد الحاضر وبناء مستقبلنا السعودي المزدهر.

وأوصى الدكتور أبو راسين الخريجين ببذل كل الجهد في بناء الوطن وحماية أمنه واستقراره، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم، والحذر من المثبطين والمشوهين لمنجزات ومكتسبات الوطن على منصات التواصل العالمية.

عقب ذلك، أُلقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الخريج عاصم بن ناصر جباري، أعرب خلالها عن شكر وتقدير الخريجين كافة لأمير منطقة جازان لرعايته المستمرة، ودعمه برامج الجامعة وتحفيز أبنائه الطلاب والطالبات، مبرزاً الجهود الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء الأمور، مقدماً التهنئة للخريجين والخريجات وداعياً إياهم لمزيد من العمل لخدمة الدين والوطن.

بعد ذلك، شاهد أمير المنطقة والحضور فيلم إعلان نتيجة الخريجين «غرس 25» من إنتاج إدارة الإعلام بالجامعة، ثم قصيدة شعرية ألقاها الخريج جابر بن محمد الحربي، ثم ردد الخريجون القسم العام خلف عميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى بن علي فقيهي.

وشهدَ الحفل عرض أغنية «التخرج» من كلمات الشاعر جبران بن محمد قحل، وألحان علي بن محمد باعشن.

وفي ختام الحفل، كرّم أمير منطقة جازان أوائل الخريجين، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.