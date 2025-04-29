تسلّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، التقرير الختامي لفعاليات لمهرجان شتاء جازان 2025، أثناء استقباله أمين المنطقة المشرف العام على المهرجان المهندس يحيى الغزواني.

واستمع أمير جازان إلى إيجاز عن المهرجان الذي استمر 114 يوماً، وتضمن تنفيذ 300 من الفعاليات الترفيهية والرياضية والصحية والمعارض الفنية والمسرحيات، وكذلك الحفلات الموسيقية، والملتقيات والأمسيات الشعرية، التي شهدها أكثر 2.1 مليون زائر، فيما أسهم المهرجان في توفير 20300 وظيفة موسمية مباشرة، فضلاً عن تعزيز العمل التطوعي بمشاركة 6300 متطوعٍ ومتطوعة.

كما اطّلع أمير جازان على دور المهرجان في تعزيز الهوية الثقافية للمنطقة وإبراز عاداتها وتقاليدها وفنونها الشعبية، وتأكيد مكانتها كوجهة سياحية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشاد الأمير محمد بن ناصر بالفعاليات النوعية التي شهدها المهرجان في نسخته لهذا العام، مشدداً على مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من النجاح والتميز مستقبلاً، بما يحقق التطلعات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الترفيه والسياحة.