نوّه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بما تشهده منظومة التدريب التقني والمهني من تطوّر نوعي ومخرجات متميزة تواكب احتياجات التنمية وسوق العمل، مثمناً دعم القيادة لمسيرة التأهيل المهني، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة من الإسهام في مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال رعايته حفل تخريج أكثر من 2500 خريج وخريجة من منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني، وعدد من المسؤولين والقيادات التدريبية، بمركز الفعاليات والمؤتمرات.

وشهد نائب أمير نجران توقيع عدد من الشراكات ومذكرات التفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، في إطار تطوير بيئة التدريب ورفع كفاءة مخرجاته بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

كما دشّن الأمير تركي بن هذلول معرض «عام المهنة» و«ملتقى التوظيف» عن بعد، الذي يهدف لربط الخريجين والخريجات بفرص العمل المتاحة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع آفاق التوظيف والتدريب المهني بالمنطقة.

من جانبه قدّم مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران الدكتور محمد الزهراني، شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة على رعايته الحفل، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل دافعاً نحو مواصلة العمل على تطوير برامج التدريب وتحقيق التميز في مخرجاته، والعمل كذلك على تعزيز فرص الخريجين في سوق العمل عبر شراكات إستراتيجية فاعلة مع مختلف القطاعات.