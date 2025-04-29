اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان البرنامج التدريبي الوزاري «إدارة التطوع المدرسي»، الذي استهدف أكثر من 50 منسقاً ومنسقة للعمل التطوعي في مدارس المرحلة الثانوية، واستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويهدف البرنامج إلى تنمية الوعي بأهمية العمل التطوعي، وتعريف المشاركين بمفاهيم ومبادئ التطوع، وتأهيل كوادر قادرة على إدارة برامج تطوعية داخل البيئة المدرسية، كما يسعى إلى تنمية مهارات التخطيط والتنظيم والقيادة لدى المشاركين، وتحفيز الإبداع والمبادرة لدى الطلاب والطالبات، وضمان استدامة العمل التطوعي في المدارس.

وتضمن البرنامج عدة محاور شملت المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالعمل التطوعي، وأهمية العمل التطوعي ومجالاته، وعلاقته برؤية السعودية 2030 ودوره في دعم القطاع غير الربحي، إلى جانب دور العمل التطوعي المدرسي وأثره ووظائفه في البيئة التعليمية، كما استعرض الأنظمة واللوائح والممارسات المثالية ذات العلاقة بالعمل التطوعي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إدارة العمل التطوعي المدرسي وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي تعزيزاً لجهود وزارة التعليم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تولي العمل التطوعي أهمية بالغة بوصفه ركيزة رئيسة في بناء مجتمع حيوي، وزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع سنوياً، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع، وتنمية المهارات القيادية والحياتية لدى الطلاب والطالبات.