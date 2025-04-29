استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في إمارة العاصمة المقدسة اليوم، محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز.

وتسلّم نائب أمير المنطقة خلال اللقاء، تقريرا عن نتائج زيارة محافظ الطائف للمراكز الإدارية التابعة للمحافظة البالغ عددها 18 مركزا، التي نُفذت بتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ومتابعة سمو نائبه.

واطّلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف الذي تضمن عرضا لأبرز أعمال المحافظة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى نبذة عن مبادرة «إستراتيجية دعم وتطوير أداء الجهات الحكومية» العاملة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، قدم محافظ الطائف شكره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، نظير ما يوليانه من دعم ومتابعة وتوجيهات سديدة تسهم في خدمة المحافظة وسكانها.