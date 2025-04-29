شهد محافظ أحد رفيدة ناصر بن شفلوت، فعالية سباق «صفر كربون» للدراجات الهوائية التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بمركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري في المحافظة، ضمن أنشطة أسبوع البيئة 2025، الذي يقام تحت شعار «بيئتنا كنز».

وهدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي البيئي بأهمية خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب التشجيع على تبني أنماط حياة صحية ومستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة إذ شارك فيها 50 دراجاً، تنافسوا في قطع مسافة خمسة كيلومترات، وموزعين على ثلاث فئات عمرية: الناشئين، والأشبال، والكبار، فيما تم تكريم الفائزين بالميداليات والجوائز التقديرية.

وأوضح نائب مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس علي سيف القحطاني، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي تحقيقاً لمستهدفات الوزارة في نشر ثقافة البيئة المستدامة، مؤكداً أن مشاركة المجتمع تعكس ارتفاع مستوى الوعي البيئي وأهمية المحافظة عليه. وأضاف: شعار هذا العام «بيئتنا كنز» يعبر عن الرؤية الوطنية المشتركة التي تسعى إلى جعل البيئة أولوية للجهات الحكومية، وأفراد المجتمع كافة، مشيداً بجهود المتطوعين والداعمين لإنجاح الفعاليات.