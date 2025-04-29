نوَّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بأهمية العمل التطوعي في المجتمع السعودي، مؤكدًا دعم القيادة الرشيدة للعمل التطوعي باعتباره ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030؛ التي تهدف إلى تحقيق مجتمع نابض بالحياة، والنهوض بالمجتمعات التي تعكس التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال استعراضه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، التقرير السنوي لجمعية «ليث للإنقاذ» في المنطقة، الذي قدمه مدير الجمعية ناصر بن محمد آل مهري، يرافقه عدد من أعضاء الجمعية في المنطقة ومحافظاتها.

وشدَّدَ أمير نجران، على أهمية تفعيل ثقافة العمل التطوعي، وإبراز ما يتميز به الشباب السعودي من حب لعمل الخير وتقديم كل الدعم والمساندة للمحتاجين، مثمنًا دور الفرق التطوعية في خدمة المجتمع بجميع فئاته وشرائحه.

وتسلم أمير المنطقة خلال اللقاء التقرير السنوي للجمعية، الذي اشتمل على برامج الشراكات المجتمعية وإحصائيات الأعمال التطوعية، والخدمات التي نفذتها الجمعية في مجال الإنقاذ.

من جانبه قدّم آل مهري الشكر والامتنان لأمير منطقة نجران على دعمه وتوجيهاته الدائمة، ومتابعته المستمرة للأعمال التطوعية وتسهيل مهمات الجمعية.