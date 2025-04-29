في قلب الصحراء الغربية للمملكة وعلى مسافة ليست ببعيدة عن صخب المدن، تنتصب تلال بركانية شامخة كأنها خرجت للتو من جوف الأرض، تحمل بين طياتها قصة جيولوجية عميقة تروى بلغة الصخور والحمم المتجمدة. إنها تلال «حرة الشاقة»، أو كما تُعرف بـ«حرة لونير»، واحدة من أبرز الحرات البركانية في المملكة، التي تقع غرب محافظة العيص وشرق محافظة أملج.لوحة جيولوجية ناطقةليست هذه التلال مجرد بقايا من ثورات بركانية غابرة، هي سجل ناطق بتاريخ الأرض، تكشف فصولاً من النشاط البركاني، الذي شهدته المنطقة قبل مئات السنين. وتتميز تلال الحرة بتكويناتها المخروطية التي تحيط بها سهول من الحمم البازلتية المتجمدة، تتخللها تشققات ورسومات أرضية تبدو كأنها بصمات أبدية للزمن.التكوينات الفريدة تمثل نموذجاً حيّاً للبراكين الحلقية، ما يجعلها وجهة مفضلة للجيولوجيين والباحثين في علوم الأرض، إذ تُعدّ ميداناً خصباً للدراسة والتأمل في أسرار الطبيعة.ويقول المرشد السياحي بمحافظة العيص عضو الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين الباحث المهتم بالنقوش الإسلامية مسلم الجهني: «إن محافظة العيص تزخر بتنوع فريد في آثارها ومعالمها الطبيعية. إلى جانب القلاع التاريخية التي تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، تحتضن المحافظة حرة الشاقة، وهي منطقة بركانية مميزة بطابعها الأسود الذي تفرضه التلال والرمال البركانية».ويضيف الجهني: «تضم حرة الشاقة عدداً من الكهوف التي تشكل وجهة مثالية لهواة المغامرة والاستكشاف، من بينها كهوف «المغواة»، وهي مجموعة كهوف طبيعية يصل عمق بعضها إلى ما بين 20 متراً و400 متر، تمتد عبر سراديب طبيعية داخل باطن الأرض، مثل كهف الطرشاء، والطرماء، وأم نخلة، التي تشق طريقها في عمق اللابة السوداء ذات التكوين الغربي الفريد».أرض القمر.. منتزه مفتوحوفي قلب هذه التكوينات الطبيعية، تتناثر قطع صخرية بأشكال وأحجام متنوعة، تُشكل مشهداً بصريّاً فنيّاً أشبه باستوديو مفتوح لإنتاج الأعمال السينمائية والفنية، خصوصاً مع تزيّن التلال بالنباتات العطرية في فصل الربيع، حين تكتسي بألوان زاهية عقب هطول الأمطار.كما تضم المنطقة موقع "أرض القمر"، وهو منتزه جيولوجي مفتوح فوق أرض بركانية مرتفعة ومنبسطة، يوفر مشهداً بانورامياً فريداً للزوار والمهتمين بعجائب الطبيعة.ومع قرب المنطقة من مشروع البحر الأحمر السياحي، أحد أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030، فإن هذه المعالم الطبيعية من المتوقع أن تحظى باهتمام متزايد في إطار جهود تطوير السياحة البيئية والجيولوجية في المملكة، ما يفتح المجال أمام استثمار هذا الجمال الطبيعي النادر على الخريطة السياحية الوطنية.