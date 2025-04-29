تواصل فعالية «جوازك إلى العالم» رسم ملامح رحلة ترفيهية مبهرة، وتنطلق الأربعاء المقبل من جديد لتأخذ الزوار في جولة فريدة بين شعوب وثقافات متعددة، من خلال عروض تفاعلية وفعاليات فنية ورقصات تقليدية ونكهات أصيلة وتجارب لا تنسى، في أجواء احتفالية تنبض بالحياة داخل المملكة العربية السعودية.

ويأتي إطلاق الفعالية بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة السابقة التي تختتم هذا الأسبوع في مدينة الخبر، إذ شهدت حضوراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من العائلات والزوار الذين استمتعوا بتجارب متنوعة، عكست عمق التواصل الإنساني بين الشعوب وقدرة الفعاليات الترفيهية على خلق لحظات تجمع الزوار في أجواء ممتعة.

وتُقدم النسخة الجديدة من «جوازك إلى العالم» برنامجاً حافلاً يمتد على مدار شهر مايو المقبل، ويشمل أربع محطات رئيسية، تبدأ مع الاحتفاء بالثقافة الفلبينية من 30 أبريل حتى 3 مايو 2025، تليها أجواء بنغلاديشية أصيلة من 7 حتى 10 مايو 2025، ثم ينتقل الزوار إلى ألوان وتراث الهند خلال الفترة من 14 حتى 17 مايو 2025، قبل أن تختتم الفعالية بأيام سودانية من 21 حتى 24 مايو 2025.

وتوفر الفعالية للزوار فرصة استكشاف حضارات متعددة في مكان واحد، من خلال عروض فنية مباشرة وتجارب ذوقية تُمكنهم من تذوق مأكولات تقليدية شهيرة، إضافة إلى أنشطة تفاعلية تسلط الضوء على الفلكلور والعادات الاجتماعية للدول المشاركة، مما يجعل من «جوازك إلى العالم» محطة أساسية لكل من يبحث عن رحلة متكاملة في قلب المملكة.