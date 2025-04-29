رفع أمراء ونواب إمارات المناطق، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ لتبرعه السخي بمبلغ مليار ريال، على نفقته الخاصة، لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة (جود الإسكان)، دعماً لتمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.وأكدوا أن التبرع يعكس حرص ولي العهد، ودعمه المتواصل للعمل الخيري، وتقديم الخدمات التنموية التي تلامس حاجات المواطن وتسهم في رفاهيته، ما جعل المملكة رائدة في تنمية واستدامة هذا المجال.وأكد الأمراء والنواب أن التبرع يحمل في مضامينه معاني العطاء المسؤول والنهج القيادي الملهم، الذي يتجسد في حرص خادم الحرمين وولي العهد على تمكين المواطنين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، والارتقاء بجودة حياتهم في مختلف مناطق المملكة.وأشاروا إلى أن أقوال ولي العهد وأفعاله، تؤكد أن المواطن كان ولا يزال محور اهتمام القيادة، ومحط رعايتها؛ إيماناً منها بأن استقرار الإنسان أساس نهضة الأوطان.