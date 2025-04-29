تبدأ إدارات التعليم في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات لشغل 10494 وظيفة شاغرة على نظام العقود المكانية والتي ستكون على رتبة معلم ممارس.وكونت إدارات التعليم لجاناً متخصصة للبدء في إجراء المقابلات الشخصية وفقاً للمعايير التي حددتها وزارة التعليم، فيما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات الأحد 27 يوليو 2025م، الموافق 2 صفر 1447هـ، بعد استيفاء مسوغات ومتطلبات اجتياز شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى الإدارات العامة للتعليم.يذكر أن إعلان التقديم على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني مرتبط بالتوجهات المستقبلية لوزارة التعليم، وهو جزء من التحول في المنظومة التعليمية لاستقطاب الكوادر التعليمية المؤهلة، وفق ضوابط واشتراطات تحقق الكفاءة والمهنية، وتسهم في تحسين نواتج التعلم، وتعزيز جودة التعليم، إذ تتطلب التميّز المهني وتحقيق أعلى المعايير بتطبيق أدوات قياس معيارية تتيح اختيار الأكفاء من النواحي العملية والنظرية والتطبيقية، إلى جانب التأهيل المهني من خلال البرامج والدورات الملزمة التي ينفذها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وصولًا إلى «تمهين التعليم» بإيجاد معلم مؤهل حاصل على الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التعليم.