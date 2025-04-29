أوضحت الأحوال المدنية أن تصنيف مهنة «باحثة عن عمل» ليس ضمن قائمة المهن المعتمدة لتحديث بيانات الهوية الوطنية. وأشارت إلى أن التعديل متاح إلى «ربة منزل»، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لإجراءات تعديل المهنة.جاء ذلك في رد رسمي من خدمة العملاء التابعة للأحوال المدنية، في منصات التواصل الاجتماعي، على مواطنة بشأن إمكانية تعديل المهنة من «طالبة» إلى «باحثة عن عمل» بعد التخرج. وأكدت خدمة العملاء أنه يتم تغيير المهنة إلى ربة منزل بعد مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية. وبيّنت «الأحوال» أن إجراءات تعديل المهنة تتطلب مراجعة أحد مكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق السعودية بعد حجز موعد إلكتروني مسبق عبر منصة «أبشر»، مع إحضار المستندات اللازمة لإتمام التحديث.وشددت الأحوال المدنية على أهمية تحديث بيانات الهوية الوطنية، بشكل دقيق عند حدوث أي تغيير في الوضع المهني أو الاجتماعي، بما يضمن صحة المعلومات في السجل المدني، ويعزز من سهولة إنجاز التعاملات الحكومية والخاصة المرتبطة بالهوية الوطنية.يشار إلى أن الأحوال المدنية تقوم بتحديث تصنيفات المهن وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما يتم حصر الخيارات المتاحة بما يتناسب مع البيانات الرسمية للمواطنين والمواطنات. وشددت الأحوال على أهمية التحقق من متطلبات تعديل المهنة عبر القنوات الرسمية قبل مراجعة المكاتب، لضمان استكمال الإجراءات دون تأخير.